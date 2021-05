Razzi su Tel Aviv. Da Israele ancora raid aerei su Gaza

Continua lo scontro tra Hamas e Israele . Due ore di tregua, dalle 22 a mezzanotte (le 23 in Italia), poi Hamas, come preannunciato, ha lanciato una raffica di razzi da Gaza verso il Centro e il Sud dello Stato ebraico. L’esercito israeliano ha risposto con una serie di pesanti bombardamenti sulla Striscia. Colpiti una strada principale di Gaza City e due edifici residenziali. Intanto, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres avverte: "Ogni attacco ai civili viola il diritto internazionale e deve essere evitato a tutti i costi". Oggi il Consiglio di sicurezza. Biden sente sia Abu Mazen che il premier israeliano Netanyahu.

Nella notte, dopo aver minacciato di lanciare razzi a Tel Aviv, Hamas ha lanciato una pesante raffica di razzi da Gaza a Israele. L'esercito israeliano sul suo account Twitter ha spiegato che "uomini, donne, bambini e anziani" si sono spostati nei rifugi. Intorno alla mezzanotte, inoltre - secondo la stessa fonte - un veicolo palestinese ha sfondato un checkpoint militare e ha tentato di travolgere i soldati israeliani a Sud-Ovest di Hebron. Un soldato israeliano ha risposto all'aggressione sparando verso il veicolo. Israele ha risposto al lancio di razzi con diversi raid che, secondo l'emittente Al Jazeera, sono stati almeno 150. Uno dei raid israeliani ha sfiorato la sede dell'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi, come ha riportato il direttore dell'ente Matthias Schmale in un tweet.

Netanyahu: conflitto durerà ancora "pochi giorni"

approfondimento

Palestina, cos'è Hamas: l'organizzazione in scontro con Israele

"Non c'è operazione più giusta o morale", ha fatto intanto sapere il premier israeliano Netanyahu riferendosi al conflitto con Hamas a Gaza. Netanyahu ha poi ricordato che le ostilità sono cominciate quando Hamas ha iniziato a tirare i razzi su Gerusalemme lo scorso lunedì. Il premier ha quindi aggiunto che il conflitto durerà ancora "pochi giorni". Netanyahu ha parlato anche con il presidente americano Joe Biden che ha affermato di essere preoccupato per le vittime civili israeliane e palestinesi, che comprendono anche bambini, e per la sicurezza dei giornalisti la cui protezione deve essere rafforzata. Biden ha anche sentito in una telefonata Abu Mazen. Il presidente palestinese ha chiesto all'amministrazione Usa di intervenire "per mettere fine agli attacchi israeliani". Biden ha quindi assicurato che gli Usa stanno già facendo sforzi con le parti interessate per raggiungere quello scopo.