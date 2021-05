Gaza, Israele colpisce altri obiettivi. Nella Striscia 126 vittime

Dopo il dietrofront dell'esercito israeliano seguito all'annuncio di una operazione via terra, sono proseguiti anche questa notte gli attacchi aerei e il lancio di razzi. 10 morti in un attacco nel campo profughi di Al-Shati, tra cui 8 bambini. L'Egitto chiede un cessate il fuoco anche parziale per evacuare i feriti. Domani il Consiglio di sicurezza dell'Onu. In Europa è allerta contro possibili azioni antisemite

Le tensioni di ieri

Ieri, nel quinto giorno di scontri, Israele - nei più intensi bombardamenti finora condotti - ha puntato alla rete sotterranea dei miliziani di Hamas costruita dopo lo scontro del 2014. L'Egitto ha chiesto un cessate il fuoco anche parziale per evacuare i feriti dalla Striscia, ma finora senza successo. Il fronte di Gaza non è l'unico. Anche la Cisgiordania è stata teatro di nuovi scontri con l'esercito israeliano. Secondo fonti di Ramallah, i morti in incidenti avvenuti in varie località sono almeno dieci. A nord dimostranti libanesi si sono accalcati alla frontiera di Israele sconfinando per poi rientrare - incalzati dal fuoco di avvertimento dei tank israeliani - nel loro territorio. E anche in Giordania una folla di manifestanti si è radunata al confine con i Territori per manifestare solidarietà con "i fratelli palestinesi". Contro i tunnel di Gaza - luogo privilegiato dei comandi e delle trasmissioni di Hamas - si sono mosse l'aviazione (oltre 160 caccia), i tank e le forze di terra schierate lungo il confine. Insieme, in 40 minuti, con circa 450 colpi hanno centrato oltre 150 "obiettivi sotterranei" nel nord della Striscia, in particolare a Beit Lahiya.