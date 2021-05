Chernobyl, segnali preoccupanti da reattore. Esperto russo minimizza

5/12 ©Ansa

Il reattore numero quattro è coperto da una massiccia struttura in acciaio e cemento, detta il sarcofago: si tratta di un gigantesco cubo costruito nel 1987 per neutralizzare le radiazioni provenienti dal reattore esploso. Nel 2016, in occasione del 30esimo anniversario della catastrofe, per isolare ancora di più il sarcofago è stata incardinata una nuova struttura protettiva da 1,5 miliardi di euro: forse il problema potrebbe essere lì

