Myanmar, ex reginetta di bellezza si unisce ai ribelli

Htar Htet Htet, 32 anni, ex miss che rappresentò il Myanmar nel primo concorso di bellezza Miss Grand International nel 2013, si è unita ai ribelli che si oppongono al golpe della giunta militare in Birmania. “Perché – dice lei - è giunto il momento di reagire”. E si dice pronta anche a pagare con la vita.

In Birmania l'economia è al collasso

Tra violenze e soprusi, non bisogna dimenticare la situazione economica del paese. Molte banche e uffici non funzionano, i commerci sono chiusi, i trasporti vanno a singhiozzo. Secondo il Programma di sviluppo dell’Onu (Undp), entro il 2022 almeno 25 milioni di persone in Myanmar cadranno nell’abisso della povertà. Come sempre in questi casi, donne e bambini sono le prime vittime.