Birmania, gli Usa ordinano il rientro dei diplomatici non essenziali

La comunità internazionale divisa

Ieri l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici ha comunicato che "abbiamo la conferma di 510 morti", specificando che il bilancio "è probabilmente molto più alto", con centinaia di persone arrestate negli ultimi due mesi di cui non si sa più nulla. Le reazioni internazionali si sono divise. Dura quella degli Usa, che hanno annunciato l'immediata sospensione dell'accordo quadro del 2013 su commercio e investimenti con la Birmania fino al ristabilimento di un governo "democraticamente eletto", la Francia ha denunciato "la violenza indiscriminata e omicida" del regime e ha chiesto il rilascio di "tutti i prigionieri politici", compresa Aung San Suu Kyi, ancora in isolamento. È stato il Regno Unito a chiedere una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu, che si svolgerà oggi a porte chiuse. Ma la Cina e l'India si sono rifiutate di condannare formalmente il colpo di Stato e la Russia mantiene stretti legami con la giunta militare: si dice preoccupata per il numero "crescente" dei morti, ma ha dichiarato che la Birmania resta un "alleato affidabile e un partner strategico". Il 24 marzo il Consiglio Onu aveva adottato una risoluzione sulle violazioni dei diritti umani in corso, raccomandando alle aziende presenti in Myanmar o che hanno legami di affari col paese di non svolgere alcuna attività economica che possa favorire l’esercito o le aziende da esso possedute o controllate.