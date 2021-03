Birmania, oltre 500 morti nella repressione delle proteste anti-golpe

Dal colpo di Stato militare del primo febbraio, sostiene l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici, “abbiamo la conferma di 510 morti” in Myanmar. Tra loro molti studenti e adolescenti scesi in piazza contro le forze di sicurezza. Centinaia di persone, poi, sono state arrestate negli ultimi due mesi e di loro si sono perse le tracce. E le proteste continuano. Guterres ha esortato la comunità internazionale a "più unità" e "più impegno" per fare pressione sulla giunta militare