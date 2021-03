Birmania, almeno 14 morti nella repressione delle proteste anti-golpe

L'inviata speciale del segretario generale dell'Onu per la Birmania, Christine Schraner Burgener, si è detta "profondamente turbata dalle continue violenze commesse dalle forze militari del Paese". In una nota, ha sottolineato che tra le persone uccise ci sono donne, giovani e bambini: "Le donne rimangono un catalizzatore per la pace e hanno svolto un ruolo di primo piano nei movimenti di disobbedienza civile, i giovani leader sono fondamentali per il futuro della nazione, che i militari stanno mettendo a rischio". L'inviata speciale ha chiesto "il rilascio di tutti i detenuti, inclusi il presidente U Win Myint e il consigliere di stato Daw Aung San Suu Kyi", e si è detta "fermamente solidale con il popolo birmano e con il suo incrollabile impegno per la pace e lo stato di diritto". Con l'avvicinarsi del capodanno Thingyan ad aprile ha poi fatto "appello affinché i diritti fondamentali e le norme democratiche siano rispettati", e ha "chiesto la massima moderazione". Inoltre "continuerà ad amplificare la richiesta del segretario generale di una risposta internazionale ferma e unificata verso il ripristino del governo democraticamente eletto, e le richieste del Consiglio di sicurezza per una soluzione pacifica attraverso un dialogo costruttivo".

Attivisti anti golpe candidati al Nobel per la Pace

Un accademico norvegese, Kristian Stokke, professore di sociologia all'Università di Oslo, insieme ad altri cinque accademici ha avanzato la candidatura al Nobel per la Pace 2022 del movimento di disobbedienza civile è nato in Birmania dopo il colpo di Stato militare. Essendo scaduti i termini per le candidature di quest'anno (che dovevano essere presentate entro gennaio), la proposta sarà considerata per il Nobel dell'anno prossimo. "Il movimento di disobbedienza civile è un'importante mobilitazione di massa per la democrazia che si sta svolgendo, finora, con mezzi non violenti ", ha detto Stokke all'Afp. "Questo movimento pro-democrazia, soprattutto se ha successo, può avere conseguenze anche al di fuori della Birmania - ha aggiunto - e ispirare altri movimenti pro-democrazia non violenti altrove, in un momento in cui la democrazia è in molti luoghi sotto la pressione delle forze autoritarie".