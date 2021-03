Birmania, uccisa bambina di 7 anni. Oggi lo “sciopero del silenzio”

A Mandalay, riporta la Bbc, si registra la vittima più giovane dall’inizio delle proteste contro il golpe dell’1 febbraio: sarebbe stata colpita da un proiettile delle forze di sicurezza mentre era a casa in braccio al padre. Circa 600 manifestanti sono stati scarcerati, mentre molte città del Paese si sono svegliate con le strade deserte in segno di disobbedienza: “Noi governiamo le nostre città e possiamo svuotarle ogni volta che vogliamo”

Continuano in Birmania le proteste contro il golpe dell’1 febbraio e le violenze repressive delle forze di sicurezza. Secondo quanto riporta la Bbc, si registra la vittima più giovane dall’inizio delle dimostrazioni: si tratta di una bambina di 7 anni uccisa dai militari in casa a Mandalay. Intanto sono stati rimessi in libertà circa 600 manifestanti e oggi è la giornata dello “sciopero del silenzio”: le strade delle principali città, a cominciare da Yangon e Mandalay, si sono svegliate deserte per via della mobilitazione lanciata dal Movimento di disobbedienza civile contro la giunta militare.