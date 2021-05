Colombia, proseguono le proteste contro la riforma fiscale

Nono giorno di proteste in Colombia dove, dallo scorso 28 aprile, si manifesta contro la riforma fiscale annunciata dal governo del presidente di centrodestra Iván Duque (e ritirata il 2 maggio). Sindacati, organizzazioni studentesche e il Comitato nazionale per lo sciopero hanno indetto cortei in varie parti del Paese. Mobilitazioni e blocchi stradali si registrano in particolare a Bogota, Medellin e Cali. Video e immagini dell’uso sproporzionato della forza da parte della polizia e dei militari sono stati diffusi sui social network spingendo i movimenti sociali e gli organizzatori della protesta a non fermarsi.