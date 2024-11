Giappone, il ladro di scarpe dell'asilo è una donnola. VIDEO

I bambini finivano per tornare a casa scalzi, così la polizia ha installato tre telecamere di sorveglianza per cercare di catturare il responsabile. VIDEO

In un asilo giapponese continuavano a sparire scarpe singole, e i bambini della prefettura di Fukuoka finivano per tornare a casa scalzi. A un certo punto la polizia ha deciso di installare tre telecamere di sicurezza e ha risolto il mistero: era colpa di una donnola. Le immagini riprendono l'animale mentre spunta da dietro un muro, si avvicina alle scarpiere e fugge via con una scarpa in bocca. Il professor Hiroshi Sasaki dell’Università Chikushi Jogakuen ha detto ai giornalisti che la donnola ruba-scarpe aveva probabilmente appena partorito e, data la sensibilità dell’animale al freddo, stava usando le scarpe per foderare il nido per l’inverno.