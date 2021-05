Usa, statua romana importata illegalmente, destinata a Kim Kardashian

La smentita della portavoce della star

Secondo un archeologo, incaricato dalle autorità statunitensi di eseguire una perizia sulla statua, si tratta di un “Frammento di Atena di Samian di Myron”, risalente al I-II secolo d.C. L'esperto italiano che lo ha esaminato lo descrive come "stile classico, rappresenta una copia di una scultura greca originale". I Carabinieri italiani per la tutela del patrimonio culturale ne hanno chiesto la restituzione. In questa storia è coinvolto anche un mercante d'arte belga assunto proprio per decorare la villa di Kim Kardashian appena fuori Los Angeles che avrebbe dovuto accogliere la statua nei suoi giardini. La portavoce della star ha smentito la ricostruzione dei fatti e nessun commento è arrivato al momento dalla diretta interessata.