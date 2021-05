Nel Regno Unito la domanda di birra supera l’offerta

Preoccupa riapertura pub anche all'interno

"Stiamo lavorando duramente a una soluzione per venire incontro alla domanda, tutti i nostri stabilimenti stanno lavorando ventre a terra per produrre birra e siamo anche in contatto con i nostri stabilimenti in altre parti d'Europa per importare altra birra nel Regno Unito", aggiunge la nota. La preoccupazione è per la data del 17 maggio, quando i pub potranno servire i clienti anche all'interno ed è prevista un'ulteriore impennata della domanda.

Il marchio

Il marchio Birra Moretti era stato acquistato nel 1996 da Heineken. Tra gli altri marchi italiani comprati dal gigante olandese figurano Cervisia, Dreher, Ichnusa, Messina, Prinz, Sans Souci e Von Wunster.