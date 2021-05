Vaccino Covid, in Gb -98% morti tra over 70. Terza dose da settembre

Come annunciato da Nadhim Zahawi, il ministro britannico designato dal premier Boris Johnson per coordinare la campagna vaccinale del Paese, da settembre l'isola inizierà a "offrire un terzo richiamo" di vaccini "aggiornati" contro le nuove varianti

Nel Regno Unito la mortalità Covid tra gli over 70 è diminuita del 98% rispetto al picco dell'ondata alimentata a inizio anno dalla "variante inglese" del coronavirus Sars-CoV-2 ( LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA ). Lo indicano i dati dell' Ons , equivalente britannico dell'Istat, secondo cui il totale dei decessi Covid fra gli ultrasettantenni è calato a metà aprile fino a 166 alla settimana. Numeri che riflettono il successo della campagna di vaccinazione anti-Covid del Paese, che ha superato 51 milioni di dosi somministrate. Sul fronte dei vaccini, la Gran Bretagna si appresta ad avviare un'ulteriore fase della campagna di vaccinazione. Come annunciato da Nadhim Zahawi, il ministro britannico designato dal premier Boris Johnson per coordinare la campagna vaccinale del Paese, da settembre l'isola inizierà a "offrire un terzo richiamo" di vaccini "aggiornati" contro le nuove varianti.

Covid: morti in Gb restano ai minimi



Quanto agli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Gran Bretagna, i dati aggiornati a ieri diffusi dal governo di Boris Johnson indicano che i nuovi contagi giornalieri sono sotto quota 2mila su più di un milione di tamponi. Resta ai minimi il numero dei morti giornalieri per Covid conteggiati nel Regno Unito, con 4 decessi registrati ieri, dopo l'unico decesso censito il 3 maggio.

La somma dei ricoveri Covid in tutti gli ospedali britannici (fra reparti ordinari e terapie intensive) è invece sotto quota 1.500.



Covid, Gb: nuovi fondi per ricerca varianti



Sul fronte delle nuove varianti del coronavirus, il governo britannico di Boris Johnson ha annunciato in data odierna l'incremento dei suoi finanziamenti per la ricerca finalizzata a individuare nuovi ceppi del virus, con l'obiettivo di contrastare la loro potenziale diffusione. La Gran Bretagna investirà altri 29,3 milioni di sterline (circa 34 milioni di euro) in questo settore, in cui il Paese è già leader a livello mondiale. I fondi aggiunti saranno indirizzati, in particolare, ai laboratori militari di Porton Down, nel sud dell'Inghilterra, dove verrà quadruplicata la capacità di elaborazione dei campioni.