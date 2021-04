Covid mondo, i Paesi dove corre il contagio: dall'India alla Germania

10/22 ©Ansa

Quinto posto per nuovi casi in 7 giorni per la Francia con 219.076. Nel Paese transalpino l’andamento del contagio, nell’ultimo periodo, fa registrare picchi in entrambe le direzioni. Si va dai 7.556 accertati il 13 aprile ai 38.956 del 14 aprile. Il 5 aprile con 66.794 è stato toccato il record di contagi in un solo giorno nel 2021