Brasile, record di morti per Covid, ma Bolsonaro è contro il lockdown

Contrario al lockdown, perché “fa ingrassare”. Parola di Jair Bolsonaro, Presidente del Brasile, rivolgendosi ad alcuni simpatizzanti a Brasilia, nel giorno in cui il Paese registra per la prima volta più di 4mila morti da Covid-19 in 24 ore. Il totale dei decessi è pari a 336.947 in tredici mesi di pandemia, un bilancio superato soltanto dagli Stati Uniti