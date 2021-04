Sparatoria in liceo del Tennessee, un morto. Arrestato studente

A dare inizio alla sparatoria alla Austin East Magnet High School di Knoxville, in Tennessee, sarebbe stato uno studente. E' questa la ricostruzione fornita dagli agenti a poche ore dall'ennesimo episodio di sangue avvenuto in un campus degli Stati Uniti. Un ragazzo è stato ucciso e ferito un agente addetto alla sicurezza dell'istituto.

La ricostruzione dei fatti

Il giovane, stando a quanto emerso fino ad ora, era nascosto in un bagno e, quando gli è stato intimato di uscire, non ha obbedito, anzi ha aperto il fuoco ferendo un agente che è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad intervento chirurgico poichè sottoposto ad un intervento all'anca. Lo studente invece è morto a scuola. Non è chiaro perchè avesse portato l'arma con sè, nè perchè abbia sparato agli agenti.