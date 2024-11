Gli appassionati di formaggio sono andati nel panico in seguito alla pubblicazione di una nuova ricerca sugli stampi essenziali per la produzione del formaggio, certi che la fine fosse vicina per gli amati Brie e Camembert. "Devo sottolineare che non vi è alcun problema di produzione, a breve termine, per i formaggi" ha assicurato Jeanne Ropars, coautrice dello stesso studio. La notizia è stata l’opportunità di esaminare il panorama del formaggio in generale, dove alcune creazioni sono effettivamente in pericolo per problemi legati alle muffe essenziali.