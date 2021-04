Francia, "ministri a cene clandestine": aperta un'inchiesta

Il canale tv M6 ha mostrato le immagini di alcune serate in ristoranti parigini aperti ignorando le restrizioni anti-Covid. Uno degli organizzatori avrebbe ammesso che vi hanno partecipato membri dell'esecutivo. La prefettura di Parigi ha aperto un'indagine. Su Twitter l'hashtag #OnVeutLesNoms ("Vogliamo i nomi")

Alcuni ministri francesi avrebbero partecipato a "cene clandestine" in ristoranti di Parigi, esclusive ma "illegali", perché aperti nonostante le restrizioni del governo per arginare i contagi da coronavirus. A rivelarlo uno speciale mandato in onda venerdì sera dal canale televisivo M6 e registrato con una telecamera nascosta, in cui un organizzatore di queste serate ha ammesso che vi avevano partecipato membri dell'esecutivo, pur non identificandoli. L'hashtag #OnVeutLesNoms ("Vogliamo i nomi") è diventato di tendenza su Twitter. Più di 16.000 utenti vogliono sapere i nomi dei partecipanti e ne chiedono le dimissioni. La prefettura di Parigi ha aperto una indagine (COVID, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE).

L'uomo che avrebbe partecipato alle serate, la cui identità - precisa BfmTv - resta da confermare, afferma di aver "cenato questa settimana in due o tre ristoranti illegali con un certo numero di ministri". Le immagini diffuse da M6 mostrerebbero un evento, con tanto di menu compreso tra 160 e 490 euro, "in un ristorante sotterraneo in un quartiere bene". Si vede che né i partecipanti né i camerieri indossano le mascherine. Il canale televisivo ha anche ottenuto le riprese di una serata a pagamento, in cui si vedono decine di ospiti senza mascherine, alcuni dei quali si baciano, prima di condividere il menu a base di caviale e champagne. "Una volta che si varca la porta non c'è nessun Covid. Vogliamo che le persone si sentano a proprio agio. Questo è un club privato. Vogliamo che le persone si sentano a casa", dice una delle persone interpellate.