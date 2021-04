12/15 ©Ansa

Cile e Bolivia - Preoccupa la situazione in Sudamerica dove le vacanze pasquali sono molto sentite visto l'alto numero di cristiani. Con oltre 25 milioni di casi in tutto il continente si sono moltiplicate le nazioni che hanno deciso un ulteriore giro di vite. Il Cile ha imposto un lockdown diffuso in 28 municipalità mentre la Bolivia ha chiuso la frontiera con il Brasile per paura proprio della variante brasiliana