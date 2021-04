Usa, sparatoria in California: 4 vittime fra cui un bambino

È accaduto a Orange, a sud di Los Angeles. L’uomo che ha aperto il fuoco è stato colpito dalla polizia e portato in ospedale: ancora da chiarire i motivi del gesto. È la terza sparatoria negli Stati Uniti in due settimane dopo quelle di Atlanta e Boulder

