Sparatorie ad Atlanta, 8 morti. Killer confessa: "No motivi razziali"

Un uomo di 21 anni, Robert Long, dopo l’arresto da parte della polizia, si è assunto la responsabilità delle sparatorie in tre centri massaggi ad Atlanta, negli Usa, dove sono morte 8 persone , sei delle quali, come riporta la Cnn , erano donne asiatiche. Long ha detto che il suo gesto non è stato dettato da motivi razziali. Lo riferisce la polizia della capitale della Georgia.

"Era diretto in Florida, voleva commettere reati simili”

"Ha detto che era diretto in Florida, e che voleva commettere reati simili", hanno riferito gli agenti di Atlanta ringraziando la famiglia del ragazzo per aver collaborato e averne facilitato la cattura. Long, ha aggiunto la polizia, non ha opposto resistenza quando è stato fermato. "Siamo ancora nelle fasi iniziali dell'indagine, e non possiamo ancora determinare" se si è trattato di un crimine d'odio, ha spiegato ancora la polizia.

"Ha detto di avere un problema di dipendenza dal sesso"

Gli agenti hanno inoltre aggiunto che nel corso dell'interrogatorio notturno Long ha indicato di avere un problema di dipendenza dal sesso. Il ragazzo ha infatti detto alla polizia di vedere i centri per massaggi come punti vendita "per cose che non avrebbe dovuto fare e quello che voleva fare era eliminare la tentazione".