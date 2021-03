Turchia, proteste dopo il ritiro dalla Convenzione di Istanbul. FOTO

La decisione di Erdogan di abbandonare il trattato vincolante del 2011, che il Paese aveva firmato per primo, ha scatenato la rabbia delle donne turche e ha suscitato allarme e indignazione in tutto l'Occidente. Migliaia di persone - a Istanbul e in altre città - sono scese in strada per protestare e si sono registrati momenti di tensione con la polizia. Il passo indietro è stato definito “devastante” dal Consiglio d'Europa