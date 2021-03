Turchia, Ankara lascia la convenzione contro la violenza sulle donne

La Turchia lascia la Convenzione di Istanbul, il trattato del 2011 per prevenire e combattere la violenza contro le donne e promuovere l’uguaglianza di genere. Lo ha stabilito un decreto presidenziale, con una decisione che ha suscitato le critiche dei principali partiti dell'opposizione. La Convenzione obbliga i governi ad adottare una legislazione che, fra l’altro, contrasti la violenza domestica e gli abusi, come la violenza coniugale e le mutilazioni genitali femminili. Ma secondo i conservatori, il provvedimento minerebbe l'unità familiare, incoraggiando il divorzio e dando spazio alla comunità Lgbt per essere maggiormente accettata nella società.

“La Turchia è sempre più lontana dai valori dell’Ue”

Secondo quanto riporta Reuters, non è stata fornita alcuna motivazione per il ritiro, ma i funzionari del partito AK del presidente Recep Tayyip Erdoğan hanno detto che già l'anno scorso il governo stava valutando la possibilità di ritirarsi. "La garanzia dei diritti delle donne sono le normative vigenti nel nostro statuto, in primo luogo la nostra Costituzione. Il nostro sistema giudiziario è dinamico e abbastanza forte da attuare nuove normative secondo necessità ", ha dichiarato poi su Twitter il ministro della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali Zehra Zumrut. Chi invece condanna in passo indietro sostiene, fra le altre cose, che sia una mossa che allontana ulteriormente la Turchia dai valori dell’Unione europea, in cui il Paese sta cercando dal 2005 di entrare.