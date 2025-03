Google compra Wiz per 32 miliardi: chi è Assaf Rappaport

Alphabet, la società madre di Google, ha concluso la sua più grande acquisizione di sempre, acquistando Wiz, una startup israeliana di cybersicurezza, per 32 miliardi di dollari. Questo accordo, interamente in contante, arriva dopo che Wiz aveva rifiutato una precedente offerta di 23 miliardi di dollari. I fondatori di Wiz, Assaf Rappaport, Yinon Costica, Ami Luttwak e Roy Reznik, vedranno ciascuno un patrimonio di circa 2,2 miliardi di dollari grazie alla loro quota del 10%. Questo successo segna una crescita significativa rispetto alla valutazione di 12 miliardi di dollari nel 2024. Assaf Rappaport, ex membro dell’Intelligence Corps israeliano, è stata protagonista della copertura di Forbes nell’agosto 2023. In quell'occasione, Rappaport spiegò la loro strategia di crescita aggressiva, con l'ambizione di diventare un gigante tecnologico.

Chi è Assaf Rappaport

Assaf Rappaport è il cofondatore e CEO di Wiz, una startup israeliana di cybersicurezza che si è affermata rapidamente come uno dei leader nel settore della sicurezza cloud. Rappaport ha una carriera notevole nel campo della tecnologia e della sicurezza informatica, ed è conosciuto per la sua ambizione e il suo approccio aggressivo alla crescita. Prima di fondare Wiz, Rappaport ha avuto una carriera significativa nel mondo della sicurezza informatica. Ha lavorato per Microsoft, dove ha contribuito a sviluppare la divisione di sicurezza cloud dell'azienda dopo aver venduto la sua startup precedente, Adallom, a Microsoft per 320 milioni di dollari. Durante il suo periodo a Microsoft, ha acquisito una reputazione come leader tecnologico e ha portato avanti diverse iniziative, tra cui la promozione di politiche aziendali progressive. Nel 2020, Rappaport ha lanciato Wiz insieme ai suoi ex colleghi, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza nel cloud in modo più efficiente rispetto alle soluzioni esistenti. La startup ha rapidamente guadagnato attenzione grazie alla sua capacità di rilevare vulnerabilità nel cloud e proteggere i dati delle aziende in modo più semplice e rapido rispetto ai concorrenti.

Le sfide

Nonostante la concorrenza di colossi come Palo Alto Networks, Wiz ha guadagnato una rapida crescita grazie alla sua offerta innovativa che protegge i dati nel cloud, un mercato da 500 miliardi di dollari. La strategia aggressiva di Rappaport ha portato a una valutazione di 10 miliardi di dollari, con investimenti significativi da parte di nomi importanti come Bernard Arnault. Tuttavia, la rapida ascesa di Wiz non è priva di controversie. Le sue tattiche di espansione e le accuse di plagio nei confronti di concorrenti come Orca Security hanno suscitato critiche. Nonostante ciò, Rappaport e il suo team sono determinati a dominare il mercato della sicurezza nel cloud, consapevoli che la vittoria in questo settore potrebbe valere 100 miliardi di dollari. Wiz ha affrontato anche sfide interne, come il turnover dei dirigenti e le preoccupazioni etiche legate alla concorrenza, ma continua a crescere a un ritmo impressionante, superando le aspettative di vendita.