Francia, il premier: mi vaccinerò con AstraZeneca dopo l'ok dell'Ema

Il primo ministro francese, Jean Castex, ha dichiarato stasera a BFM-TV che appena la sospensione della vaccinazione sarà ritirata dall'Ema, si farà vaccinare con AstraZeneca. “Fino ad ora avevo seguito una linea di condotta precisa, farmi vaccinare quando sarebbe arrivato il mio turno: ho 55 anni, nessuna patologia grave, quindi avevo messo in conto di dover aspettare - ha detto Castex - Ma considerato quello che sta succedendo al vaccino AstraZeneca, ho pensato che sarebbe stato più giusto farmi vaccinare subito, non appena la sospensione dovesse essere interrotta e tutte le garanzie dovessero essere fornite, per dimostrare ai cittadini che farsi vaccinare è la sola scelta per uscire in tutta sicurezza da questa crisi". (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE )

Il caso AstraZeneca

Si attende per giovedì il giudizio dell'Ema sul vaccino AstraZeneca, sospeso in via cautelativa in Italia e in diversi Paesi europei (VIDEO). Oggi Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Ema, l'agenzia europea per il farmaco, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha affermato che "non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi" ma l'Ema sta conducendo "un'analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici", e sta valutando "caso per caso le reazioni sospette" con un'inchiesta su alcuni lotti specifici del vaccino AstraZeneca. Intanto fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che, in caso di via libera dell'Ema, ci vorranno due settimane per riassorbire le dosi che non sono state somministrate in seguito allo stop (qui il piano).