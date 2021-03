Intervista Meghan e Harry, Johnson: "Non commento, ammiro la Regina"

Il premier britannico, incalzato dai cronisti, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni su quanto detto dai duchi di Sussex nell'intervista con Oprah Winfrey in cui hanno lanciato accuse di razzismo contro i reali: "Ho sempre avuto la massima ammirazione per la Regina e il ruolo unificante che svolge nel nostro Paese e nel Commonwealth". E ha precisato: "Per tutte le altre questioni legate alla famiglia reale, è molto tempo che non commento queste vicende"

Boris Johnson: "Non commento vicende famiglia reale"

approfondimento

L'intervista di Oprah a Meghan e Harry in onda su TV8

L'intervista di Harry e Meghan condotta da Oprah Winfrey è andata in onda sulla Cbs e ha destato molte polemiche. "Abbiamo fatto il possibile" per restare nella casa reale e "ce ne siamo andati per carenza di sostegno e comprensione", ha affermato il figlio di Diana. "Ebbi pensieri suicidi e chiesi aiuto inutilmente”, ha poi svelato la duchessa di Sussex, affermando che i reali "temevano per il colore della pelle" del figlio Archie. Pochi i commenti del premier britannico sulle dichiarazioni: "Per tutte le altre questioni legate alla famiglia reale, è molto tempo che non commento queste vicende e non intendo cambiare questa linea", ha sottolineato Boris Johnson. Incalzato da altre domande, Johnson non ha voluto dire di più. "Penso veramente che riguardo alle questioni della famiglia reale, la cosa giusta da fare per un primo ministro è non dire nulla, e nulla è quello che intendo dire oggi su questa questione", ha affermato.