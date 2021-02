Congo, chi era autista ucciso insieme all'ambasciatore Luca Attanasio

Si chiamava Mustapha Milambo l’autista dell'ambasciatore Luca Attanasio ucciso insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci nell'attacco avvenuto nella mattinata di lunedì 22 febbraio in Congo. Mustapha era nato e risiedeva a Goma, proprio dove è avvenuto l’attentato. Dopo aver frequentato il Collège Alfajiri, a Bukavu e l’università di Kinshasa, aveva iniziato a lavorare per il World Food Programme come autista. Lascia una moglie, mentre non è chiaro se l’uomo avesse figli o meno.