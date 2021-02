Luca Attanasio, chi era l'ambasciatore italiano ucciso in Congo

Il diplomatico è morto il 22 febbraio, insieme a un carabiniere, in un attacco a Goma mentre era su un convoglio della MONUSCO, la missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo

L'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio è morto in un attacco il 22 febbraio a Goma, insieme a un militare dell'Arma dei Carabinieri, mentre si trovava su un convoglio Onu. A confermare il decesso è stata la Farnesina "con profondo cordoglio". Il diplomatico aveva recentemente ricevuto il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2020.

Chi era Luca Attanasio

Luca Attanasio aveva 43 anni ed era originario della provincia di Milano. Era uno degli ambasciatori italiani più giovani nel mondo. Dopo diverse esperienze nelle ambasciate in Svizzera, in Marocco e in Nigeria, dal 2017 era capo missione a Kinshasa, nel Congo, dove stava portando a termine numerosi progetti umanitari. Il premio Nassiriya gli era stato riconosciuto “per il suo impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli” e “per aver contribuito alla realizzazione di importanti progetti umanitari distinguendosi per l'altruismo, la dedizione e lo spirito di servizio a sostegno delle persone in difficoltà”.