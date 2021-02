Attacco in Congo, morti l’ambasciatore italiano e un carabiniere

L’ambasciatore Luca Attanasio e un carabiniere 30enne sono morti a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, nel corso di un attacco ai danni del loro convoglio della missione Onu. La matrice dell'attacco potrebbe essere un "tentativo di rapimento" Condividi:

L’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e un carabiniere sono morti a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, nel corso di un attacco ai danni del loro convoglio. La vettura faceva padre di un convoglio della MONUSCO (la missione Onu per il Congo) che comprendeva anche il Capo Delegazione Ue. Secondo le prime informazioni, l'attacco era un "tentativo di rapimento". Lo rivelano i ranger del Parco nazionale dei Virunga, citati da vari media tra cui il Jerusalem Post. Media locali: l'obiettivo era proprio l'ambasciatore

Il sito congolese 'Actualite.cd', citando "alcune fonti", scrive che "gli autori dell'attacco avrebbero avuto come obiettivo principale proprio il diplomatico italiano". L'imboscata è avvenuta "nei pressi di Goma (Nord-Kivu) nel territorio di Nyiragongo", precisa il sito riferendo che "sono intervenute le Fardc", ossia le Forze Armate della Repubblica Democratica del Congo, "e le guardie del Parco nazionale dei Virunga". "L'attacco ha avuto luogo circa 15 km a nord della città di Goma, in pieno parco dei Virunga", scrive Actualite.cd. "La zona è ritenuta pericolosa a causa della presenza in particolare dei ribelli della Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr) che tendono imboscate sulla RN4 a partire dal parco", ricorda il sito.

La dinamica leggi anche Luca Attanasio, chi era l'ambasciatore italiano ucciso in Congo L'ambasciatore Attanasio è stato colpito da spari durante l'attacco al convoglio Onu con il quale viaggiava ed è morto "in seguito alle ferite riportate”, riferisce all'AFP un diplomatico di alto rango a Kinshasa. L'attacco è avvenuto intorno alle 10 (le 9 italiane) presso la cittadina di Kanyamahoro. Sono molti i gruppi armati che operano nella zona dei monti Virunga, fra Congo, Ruanda e Uganda, e spesso prendono di mira i ranger del parco, famoso per i gorilla di montagna. Chi era il carabiniere Il carabiniere che ha perso la vita dell'attacco, e di cui ancora non è stato reso noto il nome, è invece un giovane di 30 anni che era in servizio presso l'ambasciata italiana dal settembre del 2020. In Italia era di stanza presso un battaglione.