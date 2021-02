Il mondo della politica e delle istituzioni esprime dolore per quanto avvenuto in Congo, dove l’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio (CHI ERA) e un carabiniere sono morti nel corso di un attacco ai danni del loro convoglio. In una nota il presidente del Consiglio Mario Draghi "esprime profondo cordoglio. Il Presidente del Consiglio e il Governo si stringono ai familiari, ai colleghi della Farnesina e dell’Arma dei Carabinieri". Il cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "La Repubblica Italiana è in lutto per questi servitori dello Stato che hanno perso la vita nell'adempimento dei loro doveri professionali". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha appreso la notizia mentre era a Bruxelles per il Consiglio affari esteri e, dopo aver informato i colleghi Ue ha deciso di lasciare in anticipo i lavori per rientrare in Italia. Di Maio esprime “sgomento e immenso dolore. Due servitori dello Stato ci sono stati strappati con violenza nell'adempimento del loro dovere”. Per il segretario Pd Nicola Zingaretti “per l'Italia è un giorno di lutto”. La leader di Fdi Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani chiedono al governo di riferire in Parlamento.