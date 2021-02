Attacco Congo, indagini su morte ambasciatore e carabiniere italiani

Si cerca di fare luce sull’uccisione di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo. Il capo di Stato congolese ha deciso di inviare in Italia un “suo emissario per portare una lettera personale” a Draghi. Kinshasa accusa i ribelli hutu delle Forze liberazione del Ruanda e, in un comunicato, sostiene che i rapitori hanno ucciso i due italiani a bruciapelo. Bandiere a mezz’asta nel nostro Paese Condividi:

Bandiere a mezz’asta in tutta Italia per ricordare Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, l’ambasciatore italiano e il carabiniere della scorta uccisi nella Repubblica democratica del Congo. Nell’attacco è morto anche l’autista Mustapha Milambo, parte di un convoglio del Programma alimentare mondiale dell'Onu, mentre altre tre persone sono state rapite. E mentre Kinshasa accusa i ribelli hutu delle Forze liberazione del Ruanda, continuano le indagini per cercare di fare luce su quanto accaduto. Secondo un comunicato della presidenza congolese, sono stati i rapitori a uccidere i due italiani. Le autorità locali hanno assicurato “piena collaborazione con la magistratura italiana per chiarire dinamiche e responsabilità dell'uccisione”, ha spiegato la Farnesina con un tweet dopo una telefonata tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la sua omologa Marie Tumba Nzeza.

Emissario di Tshisekedi a Roma approfondimento Luca Attanasio, chi era l'ambasciatore italiano ucciso in Congo Intanto Félix Antoine Tshisekedi, capo di Stato congolese, ha deciso di inviare a Roma un “suo emissario per portare una lettera personale al presidente del Consiglio italiano” Mario Draghi. Lo riferisce un comunicato della presidenza congolese riportato dal sito Cas-Info. Tshisekedi, in un messaggio letto dal suo portavoce in televisione, ha poi condannato "con la più grande fermezza questo attacco terrorista". Nel comunicato, inoltre, si spiega che - in una riunione tenuta da un comitato di crisi presieduto dal Comandante supremo delle forze armate della Repubblica democratica del Congo - è stato deciso di inviare oggi “una squadra della Presidenza a Goma”, per “accompagnare le inchieste in corso e render conto, regolarmente, al capo dello Stato”. "La Presidenza della Repubblica promette di fare regolarmente il punto sull'evoluzione dell'inchiesta che è appena iniziata su iniziativa del presidente", si legge ancora.

L’imboscata approfondimento Vittorio Iacovacci, chi era il carabiniere italiano ucciso in Congo L'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista congolese Mustapha Milambo sono stati uccisi in un agguato mentre viaggiavano a bordo di un'auto dell'Onu in una regione della Repubblica democratica del Congo, il Nord Kivu, da anni teatro di scontri tra decine di milizie che si contendono il controllo del territorio e delle sue risorse naturali. Sembra si sia trattato di un'imboscata in piena regola, probabilmente a scopo di sequestro, finita in tragedia. Il governo di Kinshasa ha puntato il dito contro le Forze democratiche di liberazione del Ruanda (Fdlr), ribelli di etnia Hutu conosciuti per il genocidio in Ruanda del 1994, che hanno stabilito la loro roccaforte nell'area dell'agguato. L'Italia ha chiesto un rapporto dettagliato alle Nazioni Unite.