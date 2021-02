Ambasciatore e carabiniere uccisi in Congo, attesa per rientro salme

Bandiere a mezz'asta in tutto il Paese e dolore a Limbiate e a Sonnino le città di origine di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. Il ministro degli Esteri Di Maio ha detto di essersi attivato "per riportare i corpi in Italia il prima possibile” Condividi:

Bandiere a mezz’asta in tutto il Paese e attesa per il rientro delle salme. In Italia è un giorno di lutto all’indomani dell’attacco a Goma, nella Repubblica democratica del Congo, in cui sono stati uccisi l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Con loro è morto anche Mustapha Milambo, autista del Programma alimentare mondiale. Le indagini sono in corso per cercar di far luce sull'attacco e sui responsabili.

Il rientro delle salme leggi anche Congo, ribelli Ruanda negano di essere gli autori dell'attacco Le salme potrebbero rientrare già oggi nel nostro Paese. ”Ci siamo già attivati per riportare i corpi in Italia il prima possibile”, ha detto ieri il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il titolare della Farnesina - si legge in una nota - ha sottoposto alla ministra congolese la richiesta di assistenza nel facilitare il più possibile le operazioni di rimpatrio delle salme delle vittime italiane. "Stiamo completando le procedure necessarie per disporre il rientro con un nostro volo di Stato, sul quale saranno presenti anche i familiari delle vittime, oltre al personale della nostra Unità di Crisi e dell'Arma dei Carabinieri", ha detto Di Maio. La ministra ha assicurato la massima collaborazione con l'Italia.



Le bandiere a mezz’asta leggi anche Morte ambasciatore italiano e carabiniere in Congo, le reazioni Il presidente dell'Anci Antonio Decaro ha invitato tutti i sindaci italiani a commemorare il diplomatico e il militare. “Chiedo a tutti i sindaci italiani di esporre la bandiera a mezz'asta. Sull'esempio di quanto deciso dal sindaco di Limbiate, il Comune in cui Attanasio era nato, e associandoci all'intenzione di tutti i rappresentanti delle istituzioni nazionali, manifestiamo insieme, come un'unica comunità, la nostra partecipazione alle famiglie che hanno perso i loro cari e la nostra appartenenza al Paese del quale Attanasio e Iacovacci erano leali servitori”.

Bandiere a mezz'asta al Comune di Limbiate. Luca Attanasio era originario della cittadina brianzola - ©Fotogramma

L’omaggio di Limbiate a Luca Attanasio approfondimento Luca Attanasio, chi era l'ambasciatore italiano ucciso in Congo Limbiate, la cittadina brianzola della quale era originario Attanasio è a lutto. ”Gli dedicheremo Villa Medolago, una struttura che il Comune ha appena acquistato e che trasformerà in un centro culturale". Queste le parole del sindaco Antonio Romeo, che ha voluto ricordare Attanasio come una "persona molto legata al suo paese". Così legato, che nell'ultimo messaggio che gli ha inviato lo scorso venerdì alle 18.06, gli faceva i complimenti per essere "finalmente riuscito a fare quell'operazione che tanto sognavamo: l'acquisto di Villa Medolago”. Quella villa che sarà intitolata proprio all’ambasciatore ucciso.