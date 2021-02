Vaccini, Ema chiede ai produttori i dati sulle nuove varianti

In una nota, l'Agenzia europea del farmaco ha chiesto ai produttori di vaccini di presentare dati sulla protezione dei loro farmaci contro le nuove varianti, come per esempio quella inglese, sudafricana o brasiliana.

I dati, chiarisce l'Agenzia, serviranno per "un documento di riflessione che definirà i dati e gli studi necessari per supportare gli adattamenti dei vaccini esistenti alle mutazioni attuali o future di SARS-CoV-2 nell'Unione Europea".

In merito al vaccino Sputnik, l'Ema ha voluto fare alcune precisazioni. In una nota, l'Agenzia ha confermato che "non ha finora ricevuto" domande per una revisione continua o un'autorizzazione del vaccino Sputnik V (Gam-COVID-Vac).

Gli sviluppatori del vaccino del Centro nazionale di epidemiologia e microbiologia Gamaleya in Russia, "hanno ricevuto consulenza scientifica dall'Ema", ricorda l'agenzia, e "hanno espresso il loro interesse affinché il vaccino venga preso in considerazione per una revisione continua".

Al momento, però, nessuna domanda di autorizzazione è stata presentata.