Il report di Transparency sottolinea, però, che anche i Paesi più virtuosi in Europa non sono immuni a episodi di corruzione. Lo scandalo del riciclaggio di denaro da 230 miliardi di dollari che ha coinvolto la filiale estone (75/100) della Danske Bank, il più grande istituto di credito in Danimarca (88/100), ha dimostrato che paesi apparentemente 'puliti' possono essere facili bersagli di attori corrotti. In generale, sono emerse difficoltà nella supervisioni di diversi istituti di credito nordici