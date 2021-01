Corea del Sud, l'erede dell'impero Samsung arrestato per corruzione

Lo scandalo tangenti

Lee Jae-yong era stato incriminato all’inizio del 2017, quando era ancora vicepresidente di Samsung, per corruzione, appropriazione indebita, occultamento di beni all’estero e falsa testimonianza, nell’ambito delle indagini che hanno coinvolto la presidente sudcoreana Park Geun-hye. L'accusa era di aver versato tangenti per 40 milioni di dollari al fine di ingraziarsi Choi Soon-sil, principale protagonista dello scandalo legato alla che aveva portato all'impeachment e la condanna della presidente sudcoreana Park Geun-hye a 20 anni di carcere. Amica e confidente di lunga data della presidente, secondo i magistrati, Choi gestiva fondi per svariati milioni di euro ricevuti da grandi società e dirigenti di azienda sudcoreani, facendoli passare per donazioni per alcune sue fondazioni. Nell0ambito dello scandalo Lee Jae-yong era stato condannato a cinque anni di reclusione nell’agosto del 2017 ma nel febbraio del 2018 una corte di Seul aveva sospeso la condanna.