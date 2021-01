1/20 ©Ansa

Gli Stati Uniti - primi al mondo per numero totale di casi e vittime - sono ancora il Paese che ha registrato il numero maggiore di nuove infezioni di coronavirus in 24 ore: 152.937. In Europa, preoccupano il Regno Unito, la Francia, la Germania e la Spagna. È quanto emerge dai dati dell’Oms aggiornati al 21 gennaio

