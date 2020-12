Uk, Harry e Meghan debuttano su Spotify, è Archie la vera star

Con uno speciale natalizio il principe Harry e la duchessa del Sussex, Meghan Markle , hanno dato il via alla prima puntata del loro podcast su Spotify. Al centro di questo contributo di 33 minuti c’è una riflessione su questa emergenza sanitaria e su quale sia l’insegnamento che deriva da quanto accaduto. "Vogliamo rendere omaggio alla compassione e alla gentilezza che hanno aiutato così tante persone a superare quest'anno", ha detto Henry all'inizio del podcast. "E allo stesso tempo, vogliamo onorare coloro che hanno vissuto incertezze e perdite inimmaginabili", ha proseguito la moglie. Poi i ringraziamenti e la gratitudine per il lavoro svolto dal personale sanitario impegnato nella lotta alla pandemia.

Il contratto da 40 milioni di dollari con Spotify

Si è trattato di una puntata speciale, che ha inaugurato il progetto che lega la coppia reale a Spotify con un contratto da 40 milioni di dollari, alla quale hanno preso parte vari ospiti, dagli artisti ai cuochi ai politici agli atleti, che sono stati una fonte di ispirazione per tutto il 2020. Tra questi Elton John, Stacey Abrams, James Corden, Naomi Osaka e Tyler Perry. Il pezzo forte però è arrivato sul finale, perché il vero protagonista alla tenera età di un anno e mezzo è stato Archie, che ha pronunciato i suoi auguri di buon anno. Ecco infatti il royal baby comparire in chiusura, pronunciare con accento americano “Happy New Year!” e conquistare tutti. I Duchi di Sussex sembrano inarrestabili e hanno in cantiere molti progetti. Resta da capire quanto siano compatibili con la richiesta alla royal family di prolungare il periodo di transizione ancora un anno prima della definitiva Megxit.