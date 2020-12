Terremoto Croazia, ancora scosse. Premier: stanziamento di 16 milioni

La terra continua a tremare nella zona in cui ieri è stato registrato il terremoto di magnitudo 6.4 che ha distrutto il centro di Petrinja, provocando morti e feriti. Scosse avvertite anche in Italia. Il premier croato Plenkovic ha annunciato un primo stanziamento a favore delle località colpite e aiuti anche dall’Unione europea

La terra continua a tremare in Croazia, colpita ieri alle 12.20 da un violento terremoto che è stato percepito anche in Italia ( FOTO ). La scossa, di magnitudo 6.4, ha distrutto il centro di Petrinja, a una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria. Sette i morti accertati, decine i feriti. Mentre diversi Paesi assicurano aiuti, il premier croato Andrej Plenkovic ha annunciato un primo stanziamento pari a 16 milioni di euro a favore delle località colpite.

Il terremoto in Croazia

La violenta scossa di magnitudo 6.4 ha colpito ieri, martedì 29 dicembre, la Croazia alle 12.20. L’epicentro è stato registrato nelle vicinanze di Petrinja, una cinquantina di km a sudest della capitale Zagabria. La cittadina di 20mila abitanti è stata semidistrutta e si scava sotto le macerie per cercare di salvare le persone rimaste intrappolate. Tantissimi i crolli di case e edifici - tra cui l'ospedale e un asilo - in particolare nel centro della cittadina. Danni notevoli si sono registrati anche a Sisak, Glina e nella stessa Zagabria, già colpita il 22 marzo scorso da un forte terremoto di magnitudo 5.5. Il bilancio è di almeno sette morti e decine di feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Cinque delle vittime si sono avute nella piccola località di Majske Poljane, non lontana da Petrinja, e due di esse sono appartenenti alla minoranza serba in Croazia.