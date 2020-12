Terremoto 6.4 in Croazia, gravi danni e vittime a Petrnja . La diretta

Assessore Veneto: "Nessun danno"

L'assessore alla Protezione civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, ha confermato che non si registra al momento alcun danno in Veneto. "Abbiamo già dato disponibilità di una colonna mobile della Protezione civile regionale se necessario - ha spiegato - siamo in contatto con Borrelli. In Croazia si parla di danni molto rilevanti, non sappiamo ancora se ci sono vittime o feriti ma danni molto rilevanti. Stiamo parlando di una intensità simile al terremoto de L'Aquila". Il sisma si è avvertito in tutta la parte orientale del Veneto e sarebbe in partenza dal Veneto una prima colonna mobile dei vigili del fuoco.