Coronavirus, la teoria del complotto sul video del vaccino di Keenan

In un articolo di ottobre apparso sulla Cnn, il carousel video si apre con le immagini della vaccinazione della novantenne inglese di dicembre. Questo ha fatto scatenare i complottisti di tutto il mondo. Qualcuno ha sostenuto anche che la donna fosse una "crisis actor". Ma la spiegazione è semplice: il video in apertura proposto nel sito è il più recente in ordine cronologico. Inoltre i dati di contagi e vittime che compaiono sono quelli di dicembre e non di ottobre

L’arrivo del vaccino contro il coronavirus ha scatenato anche alcune teorie del complotto. Una delle ultime ha riguardato la vaccinazione della 90enne Margaret Keenan, la prima persona a cui è stato somministrato il vaccino nel Regno Unito l’8 dicembre del 2020. Sui social sono cominciati a circolare degli screenshot di una pagina della CNN datata 22 ottobre 2020 che mostrava lo stesso video della donna. Dunque, secondo i complottisti, il video sarebbe un falso e la donna sarebbe addirittura una "crisis actor". Ovviamente, non è così e diversi siti di debunker hanno smascherato la fake news con numerose prove (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA; LO SPECIALE).

La teoria del "crisis actor" approfondimento Covid, perché il vaccino Pfizer è stato somministrato prima in Uk? L’episodio e la generazione di questa bufala è stata accuratamente spiegata da Usa Today e in Italia è stata analizzata dal fact-checking di Open. I complottisti sostengono che la signora che appare nel video sia in realtà un “crisis actor”, ovvero un’attrice che si presterebbe a una recita per mistificare la realtà e far credere cose mai accadute riguardo la somministrazione del vaccino sviluppato da Pfizer-BioNTech. La stessa figura apparsa in ottobre sarebbe stata dunque “riciclata” per dicembre. Ma la vera spiegazione è molto più semplice.