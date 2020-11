Florida, uomo salva cagnolino dall'alligatore senza buttare il sigaro

L'uomo, un 74enne americano, si è gettato in acqua per sfilare il suo Cavalier King Charles spaniel dalle fauci del predatore, aprendogli la bocca con le mani. "Non voglio che sia portato via, fa parte della natura", ha detto

Disposto a buttarsi in acqua e combattere a mani nude con un piccolo alligatore per salvare la vita al suo cagnolino. La storia che arriva dalla Florida e di cui pubblichiamo il video ha come protagonista Richard Wilbanks, 74 anni, padrone di un piccolo Cavalier King Charles spaniel di nome Gunner. Quando il cucciolo è stato attaccato, finendo tra le fauci dell'alligatore, l'uomo ha avuto la prontezza di riflessi di gettarsi in acqua e la forza per aprire la bocca del predatore senza nemmeno buttare il sigaro che stava fumando.

"Non pensavo potesse essere così veloce" leggi anche Usa, alligatore stile Jurassic Park in campo da golf in Florida. VIDEO "È uscito dall'acqua come un missile - ha raccontato l'uomo all Cnn - Non avevo mai pensato che un alligatore potesse essere così veloce". A riprendere la scena sono state le telecamere piazzate dalla Florida Wildlife Federation e dalla fSTOP Foundation. L'uomo si è tuffato in acqua riemergendo ancora col sigaro in bocca, poi ha spinto l'animale fino alla sponda dello stagnetto, aprendo le mandibole dell'alligatore e liberando Gunner, che tra i guaiti è riuscito a scappare quasi illeso.