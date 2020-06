Florida, l'alligatore affamato tenta di catturare "tartaruga". VIDEO

"Sono contento di non essermi alzato alle 5.30 del mattino e di aver aperto la porta di casa", ha detto Crawford B. Lewis, il proprietario del portico dove l'alligatore ha provato a cacciare una facile colazione. Lewis, che è stato avvisato dall'app del telefono Ring che "qualcuno" era alla porta di casa, è stato sorpreso di vedere la creatura sotto il portico quando ha visto il video



Il portico teatro dell'inaspettata, e non troppo gradita visita, si trova a Venice, in Florida. Nel filmato a circuito chiuso dell'azienda Ring condiviso dallo stesso Lewis, si vede il vorace rettile arrampicarsi su una panchina prima di provare più volte a divorare le tartarughe viste nella placca. Dopo diversi tentativi falliti, però, l'alligatore ha deciso di andarsene ma non prima di aver distrutto un vaso di piante che si trovava vicino alla panchina