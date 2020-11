Egitto: scadenza chiave per caso Regeni, attesa decisione su Zaki

Giulio Regeni e Patrick Zaki. La morte del dottorando italiano dell'Università di Cambridge e la custodia in carcere dello studente egiziano dell'Università di Bologna continuano a dividere Roma e Il Cairo. Per il caso Regeni si avvicina una scadenza chiave, ma il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi assicura di aver già ordinato da tempo di collaborare con l'Italia. Per Zaki, accusato di propaganda sovversiva, c'è invece l'angosciosa prospettiva di un altro mese e mezzo di carcere, dopo gli oltre dieci già passati dal ragazzo in cella.

Giulio Regeni è stato rapito e torturato per giorni in Egitto nel 2016. Due anni dopo, il 4 dicembre del 2018, nel registro degli indagati sono stati iscritti cinque agenti dei servizi segreti egiziani accusati di sequestro di persona. Si avvicina, quindi, la scadenza dei due anni dall’iscrizione nel registro degli indagati: una data che impone una chiusura delle indagini con archiviazione o, più probabilmente, l'apertura del processo anche solo in contumacia. Sono questi gli “ultimi sviluppi” del caso, di cui hanno parlato nei giorni scorsi in una telefonata il capo di Stato egiziano e il premier Giuseppe Conte. Il portavoce di Sisi, Bassam Radi, ha poi ribadito all'Ansa che il presidente già da tempo ha impartito “istruzioni” a tutte le autorità egiziane a “cooperare pienamente con le controparti italiane” per “giungere alla verità”. E che la collaborazione fra le due magistrature - quella egiziana e quella italiana - è "senza precedenti" nella storia giudiziaria del suo Paese.

Caso Zaki, si rischiano altri 45 giorni di carcere

Intanto, però, un altro caso giudiziario divide i due Paesi: quello di Patrick Zaki, studente egiziano dell'Università di Bologna accusato di propaganda sovversiva. Il ragazzo si trova nel complesso carcerario di Tora, al Cairo, e per lui c’è il rischio di altri 45 giorni in cella. Sabato c'è stata l'udienza per decidere sul rinnovo o meno della custodia cautelare in carcere e l’esito dovrebbe arrivare oggi (domenica 22 novembre). Hoda Nasrallah, una legale di Patrick Zaki, non si è sbilanciata. “Speriamo veramente che Patrick possa essere rilasciato", ha detto invece all'Ansa Riccardo Noury, il portavoce di Amnesty International Italia. Nei giorni scorsi, però, Noury ha definito "pessima" per il 29enne la notizia dell'arresto di tre dirigenti della Ong egiziana Eipr con la quale Zaki collaborava come ricercatore in studi di genere: l'accusa di "terrorismo" che pende sul loro capo si riverbera anche sui collaboratori come Patrick. L'auspicio è però che "le autorità egiziane si rendano conto di aver superato ogni limite con questa prolungata detenzione di Patrick" e che arrivi "un segnale di inversione di tendenza", ha aggiunto Noury. Il caso di Zaki è seguito con attenzione dall'ambasciata d'Italia al Cairo. Lo studente comunque, secondo quanto ha riferito la sua legale, "sta bene ed è in buona salute".