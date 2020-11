Zaki, arrestato il direttore della Ong con cui collaborava in Egitto

Le autorità egiziane hanno arrestato un altro membro della Egyptian Initiative for Personal Rights, l'Ong con cui collaborava Patrick Zaky, il giovane che studiava in Italia e che è detenuto in Egitto da ormai nove mesi. Si tratta, riferisce l'organizzazione su Twitter, del direttore esecutivo Gasser Abdel-Razek, che sarebbe stato portato in una "località sconosciuta". Abdel-Razek è il terzo membro di Egyptian Initiative a essere arrestato dalla scorsa domenica, quando era finito in manette Mohammed Basheer, con le accuse, tra le altre, di essersi "unito a un'organizzazione terrorista" e di avere "diffuso notizie false". Mercoledì era stato il turno di Karim Ennarah, responsabile dell'Ong per la giustizia penale, arrestato durante una vacanza a Dahab, nel Sinai meridionale. Basheer, aggiunge Egyptian Initiative, è stato interrogato dalle forze di sicurezza sul lavoro dell'organizzazione e sulla visita, all'inizio del mese, di un "numero di ambasciatori e diplomatici" presso il suo ufficio del Cairo per discutere di diritti umani. La detenzione in attesa di giudizio in Egitto può durare fino a due anni e a volte viene estesa ulteriormente. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, in Egitto ci sono 60 mila prigionieri politici: giornalisti, attivisti, avvocati, accademici e islamisti.