Centinaia di orsacchiotti chiusi in gabbia, precisamente 666, per tornare ad accendere i riflettori sulle famiglie di migranti rimaste separate ai confini degli Stati Uniti. È questo infatti, secondo l'associazione Families Belong Together, il numero dei bambini rimasti lontani dai propri genitori a causa delle politiche di immigrazione dell'amministrazione Trump. Families Belong Together ha realizzato l'installazione per chiedere una soluzione alla vicenda

