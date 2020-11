Covid, Austria verso lockdown totale. Superati 9mila casi al giorno

L'Austria va verso il lockdown totale. A quanto si apprende, l'annuncio è atteso domani pomeriggio durante una conferenza stampa del cancelliere Sebastian Kurz. Il cambio di passo sarebbe stato deciso dopo quasi due settimane di ' lockdown morbido', con cui il 3 novembre è stato introdotto il 'coprifuoco' serale, previsto fino al 30 novembre ma che non avrebbe dato i risultati sperati. I contagi continuano a salire e superano abbondantemente quota 9.000 nuovi casi al giorno; il sistema sanitario è sotto pressione. Secondo il quotidiano Der Standard , la nuova misura prevede la chiusura di tutti gli esercizi commerciali non essenziali. Inoltre, in queste ore, sarebbe in fase di valutazione da parte del governo la chiusura di asili e scuole elementari. L'assistenza dovrebbe essere invece garantita per gli alunni di genitori che svolgono lavori essenziali, come era già avvenuto durante la prima ondata Covid

Le precedenti dichiarazioni di Kurz

"Se non agiamo ora ci sarà un sovraccarico perché i letti in ospedale stanno finendo. Questo significa che i medici dovranno decidere chi far vivere e chi no e non possiamo assolutamente permetterlo", aveva messo in guardia il primo ministro Kurz prima dell’annuncio del 'lockdown morbido'. "Stiamo vivendo un'intensa seconda ondata in tutta Europa, abbiamo un evolversi della pandemia drammatico, molte Nazioni a noi vicine sono già in lockdown", aveva aggiunto il cancelliere.