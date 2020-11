5/15 ©Ansa

In Inghilterra, a partire dal 5 novembre, sono in vigore nuove misure restrittive che hanno escluso scuole e le università. Tra le limitazioni, il non poter incontrare all'aperto più di una persona non convivente. Vietate anche le riunioni in casa fra nuclei familiari diversi

Ucraina, media: il presidente Zelensky è positivo al Covid