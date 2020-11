Vienna, arrestati sei dei sedici fermati per l’attentato di lunedì

Proseguono in Austria e in altri Paesi le indagini per rintracciare la rete terroristica che potrebbe essere legata all’attacco del 2 novembre. Per sei sospettati è scattato l'arresto, per altri otto è stata richiesta la custodia cautelare. Perquisizioni nelle abitazioni di quattro persone in Germania

Arrestati sei dei sedici fermati per l’attentato terroristico avvenuto lo scorso lunedì a Vienna. Le indagini proseguono in Austria e in altri Paesi per rintracciare la rete nascosta dietro l’attacco. Proprio oggi in Germania sono state effettuate diverse perquisizioni per sospetti legami del terrorista con il Paese (FOTO).

Altri otto sospetti approfondimento L'attentato a Vienna I sei arrestati - come riferisce l’agenzia austriaca Apa - sono tutti sospettati di aver contribuito in qualche modo all’attentato di Vienna o di essere parte di una più ampia organizzazione terroristica. Per altri otto sospetti è stata richiesta la custodia cautelare, che potrebbe essere decisa questo pomeriggio.