Scacchi, bimbo indiano di 3 anni è il più giovane giocatore del mondo

Tre anni, sette mesi e 20 giorni: è l'età a cui un bimbo indiano, Sarwagya Singh Kushwaha, è stato riconosciuto ufficialmente come il più giovane scacchista al mondo dalla International Chess Federation (Fide). Il piccolo enfant prodige ha superato il precedente record del suo connazionale Anish Sarkar, che aveva tre anni, otto mesi e 19 giorni quando è entrato nella classifica Fide a novembre 2024. Kushwaha, che frequenta la scuola materna nello Stato indiano del Madhya Pradesh, ha ottenuto un punteggio di 1572 nel ranking di scacchi rapidi, indica la federazione sul suo sito.

Sconfitti tre giocatori classificati

Per ottenere un punteggio Fide, un giocatore deve battere almeno un avversario già classificato. Citato da media indiani, il padre di Kushwaha ha dichiarato che l'exploit del figlio è una "fonte di grande orgoglio e onore". "Vogliamo che diventi grande maestro", ha aggiunto. Il piccolo scacchista ha sconfitto tre giocatori classificati durante tornei nel suo Stato e in altre regioni dell'India, un Paese considerato grande vivaio di stelle degli scacchi.