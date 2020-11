Usa 2020, Ryanair ironizza su Trump: È come sbarcare prima da aereo

"Non lo consigliamo": così la compagnia aerea irlandese commenta sul suo profilo Twitter le parole del tycoon, che si è già dichiarato vincente in questa corsa alla Casa Bianca che non ha ancora un risultato certo

"Trump che dichiara la vittoria così presto è come sbarcare prima che l'aereo sia atterrato. Non lo consigliamo" ironizza così su Twitter la compagnia aerea low cost Ryanair dopo le parole del presidente in carica a ridosso delle elezioni per la Casa Bianca (TRUMP: "ABBIAMO VINTO OVUNQUE". VIDEO) . Il tycoon ha, infatti, annunciato la sua vittoria alle urne, nostante l'assenza di alcun dato certo sull'esito del voto degli Americani ( AMERICA 2020 LIVEBLOG - SPECIALE ).

Azienda in difficoltà

Ryanair dall'inzio dell'emergenza per il Coronavirus (LIVEBLOG - SPECIALE) ha subito gravi perdite: voli cancellati, dipendenti in Cassa integrazione, perdite in rosso, rimborsi. Ma non ha perso l'occasione di far parlare di sè, anche in queste ore di attesa per conoscere il nuovo presidente degli Sati Uniti. Nell'incertezza è meglio non sbilanciarsi, dunque. E Trump doveva, cogliendo il suggerimento e la metafora del post, aspettare che l'aereo atterrasse prima di cantar vittoria.